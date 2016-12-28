В мэрии Покровска опять обыски. Снова изымают документы по деревьям. Новости

Сегодня, 28 декабря, в конце рабочего дня в нескольких кабинетах жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета прошли очередные обыски и изъятие документов.

Работали люди в штатском, то и дело вынося из кабинетов папки с документами.

Как пояснила начальник ЖКО Елена Юзипович, обыск проводят работники прокуратуры, получившие доступ к документам отдела по решению Красноармейского горрайонного суда. По ее словам, процессуальные действия снова связаны с документами, касающимися обрезки деревьев.

Напомним, обыски в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович начались 21 ноября. Тогда сотрудники Красноармейской местной прокуратуры произвели изъятие документов, правоохранителей интересовали документы по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города.

Источник: ДДК

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