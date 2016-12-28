В 2016 году в Мариуполе преступность снизилась на 20%. Мэр объяснил почему. Новости

В Мариуполе на 20% уменьшилось количество преступлений: в 2016 году совершено на 1905 преступлений меньше, чем в 2015-м. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Мэр отметил, что это результат совместной с Национальной полицией реализации программ «Правопорядок», «Противодействия терроризму» и «Безопасный город».

В Мариуполе появилась Патрульная полиция, на базе Национальной полиции создан единый областной колл-центр. Из средств города выделено и 2 млн грн на приобретение пяти служебных автомобилей для городской полиции.

Также в городе закуплены современные сервисы и видеокамеры, система ведет круглосуточное наблюдений во всех районах города. Для реализации этой системы Фонд развития Мариуполя выделил около 1,5 млн грн на приобретение 37 видеокамер европейского производства и 4 млн грн выделено из местного бюджета на ремонт помещения.

Также городской голова отметил, что для Службы безопасности Украины из городского бюджета выделено 2 млн грн на выполнение мероприятий, направленных на противодействие терроризму»

В Мариуполе внедрена новая система оповещения населения, работающая в беспроводном режиме. Работает она в FM и GSM диапазонах. «Прошли учения, на которых отработаны вопросы взаимодействия всех городских служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности артобстрела МКР "Восточный". Здесь и испытали новую систему оповещения», – рассказал Вадим Бойченко.

Проверены все защитные сооружения города, а также простейшие укрытия – подвалы. Подготовлены и отработаны Планы эвакуации населения в различных условиях обстановки, с определением мест посадки на автомобильный транспорт.

А 3-му государственному пожарно-спасательному отряду город помог в приобретении четырех пожарных машин.

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