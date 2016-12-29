В Мариуполе распределили квартиры для тех, кто состоит на квартирном учете. Новости

Под Новый год некоторые жители Мариуполя (Донецкая обл.) получили подарки от городского совета – кто-то комнату в общежитии, кто-то долгожданную квартиру. На итоговом заседании исполкома горсовета принято множество вопросов о распределении жилья и постановке на квартирный учет.

В рамках этого исполкома на квартирный учет стали 4 семьи, 3 из которых имеют право на внеочередное получение жилья.

Представитель погранслужбы сегодня получил в качестве служебной двухкомнатную квартиру. После того, как его срок службы превысит 10 лет, он сможет обратиться с просьбой исключить квартиру из числа служебных и приватизировать ее. Таким образом на заседании из числа служебных были исключены две квартиры. Как пояснил городской голова Вадим Бойченко, эти люди проработали на своем месте работы более 10 лет, менять работу они не планируют и теперь могут стать полноценными хозяевами квартир. Жители еще трех служебных квартир также стали владельцами жилья в канун Нового года.

Семья из 4 человек получила двухкомнатную квартиру. Как стало известно, эти люди сейчас живут в доме, который не соответствуют санитарным нормам. Им дают возможность переехать в двухкомнатный барак, чтобы хоть таким образом улучшить свои жилищные условия.

Также члены исполкома выделили 9 комнат в общежитиях.

Кроме того, члены исполкома предоставили служебное жилье работнику коммунального предприятия. Двухкомнатная квартира на цокольном этаже площадью 26,94 кв. м предоставлена для проживания семьи из 4 человек.

Служебным жильем были обеспечены двое работников суда в Мариуполе. Им предоставили комнаты (11 и 12 кв. м) в общежитии. Еще одна квартира стала служебным жильем для двух мариупольцев.

Многодетная семья (6 человек) получила трехкомнатную квартиру (44,4 кв. метра) в новостройке. Этого удалось достичь благодаря включения данной квартиры в число социального жилья.

Ордеры на квартиры получили еще три семьи.

Отметим, что 15 жителей получили отказ при постановке на квартирный учет, 6 из них – из-за высокого дохода. По 12 делам были внесены изменения в связи с переменами в составе семей – у одних родился ребенок, у других увеличилось число состава семьи, еще в одной семье умер один из ее членов.

Как отметила член исполкома Лидия Мугли, несмотря на заявления власти, до сих пор процедура распределения жилья остается закрытой. Этим руководит лишь один человек – начальник департамента Александр Добровольский. В связи с этим городской голова пообещал, что уже в следующем году появится электронная очередь, следить за которой сможет любой желающий.

Источник: Сайт города Мариуполя