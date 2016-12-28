В Кременной за 1,8 млн евро заменят водопровод. Новости

Сегодня, 28 декабря, в Луганской областной военно-гражданской администрации подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Улучшение доступа к воде в пострадавшей от конфликта общине. Кременная». Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Целью проекта предусмотрено: разработка проектной документации, замена 38 км водопроводов и реконструкция водоснабжающего оборудования. Проект реализуют при поддержке ЕС в рамках программы «Поддержка политики регионального развития в Украине». Общая стоимость проекта составляет 1 млн 756 тыс. 961 евро, из которых 90% – это грант ЕС и 10% – средства городского бюджета.

Несмотря на то, что город Кременная уже имеет успешный опыт сотрудничества с другими международными организациями, но это первый опыт работы с ЕС и самый значительными по объему инвестициями.

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