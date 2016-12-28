Мы хотим, чтобы ребята Донбасса увидели флаг Украины не только на БТРах, – организатор акции для детей «серой зоны». Новости

На новогодние каникулы 500 детей из «серой зоны» Донецкой и Луганской областей отправятся на Западную Украину. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил соорганизатор акции, директор благотворительного фонда «Стрічка надії» Марат Шакиров.

«Дети живут под постоянными обстрелами. Они видят украинский флаг только на БТРах. Мы хотим, чтобы они увидели мирную жизнь. В этих районах нет украинского телевидения», – сказал Шакиров

В акции принимают участи дети от 12 лет и до учеников старших классов. Они поездом будут отправляться из Лисичанска (Луганская обл.) и Святогорска (Донецкая обл.). Дети проведут день в Киеве, день во Львове и день еще в одном городе рядом со Львовом. В планах экскурсии, посещение музеев, цирка. Дети будут обеспечены питанием, а ночевки запланированы в специальном поезде, который должна предоставить «Укрзализныця».

«Нам нужен отдельный поезд, потому что дети будут ночевать в нем. Вопрос пока на стадии переговоров. Мы ждем официальное подтверждение», – уточнил Шакиров, отметив, что первоначальные договоренности есть.

«Наша задача заключается в том, чтобы дети познакомились со своими сверстниками в Киеве и Львове. Мы хотим, чтобы у детей появилась надежда, чтобы они поняли, что нужны кому-то, чтобы дети познакомились с украинской культурой, а Украина ассоциировалась не только с военными действиями. Нужно обучать детей, расширять их кругозор», – пояснил идею акции представитель оргкомитета.