Эксперты назвали 13 сайтов, ворующих данные банковских карт. Перечень. Новости

В декабре текущего года эксперты Ассоциации членов платежных систем ЕМА обнаружили еще 13 украинских сайтов, занимающихся воровством реквизитов банковских карт. Сайты выманивали данные пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг.

В ассоциации описывают две схемы данного мошенничества.

Согласно первой, на сайте-подделке находится форма для оплаты каких-либо услуг или отправки денежного перевода. В эту форму пользователь вводит все данные, включая трехзначный код безопасности, затем операция по какой-то причине признается неуспешной, однако данные при этом уже попадают в память сайта и дальше используются мошенниками для снятия средств с карты.

По второй схеме – на поддельном сайте устанавливается программа, которая подменяет номер карты получателя номером карты мошенников. Таким образом, кража средств с карты происходит моментально, в момент перевода.

Пользователю приходит сообщение на телефон об успешности перевода, однако деньги уходят не по назначению, а на карту злоумышленника.

2 сайта-мошенника предлагали пополнить мобильный телефон:

popolnyashka.top;

moneytophone.top.

Еще 4 предлагали осуществить денежный перевод с карты на карту:

mypay.co.ua;

ipay.in.ua;

pay2ua.com;

moneytocard.top.

Кроме того, 6 имитировали дизайн онлайн-сервиса Portmone:

popolnyaska.info;

popolnyaha.info;

popolnyash.info;

platej.in.ua;

popolnyaska.in.ua;

popolnim.info.

Еще на одном сайте, sendwithcard.top, работала схема с подменой номера карты получателя номером карты мошенников.

Источник: Dnepr.Info

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