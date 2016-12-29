Эксперты назвали 13 сайтов, ворующих данные банковских карт. Перечень. Новости

В декабре текущего года эксперты Ассоциации членов платежных систем ЕМА обнаружили еще 13 украинских сайтов, занимающихся воровством реквизитов банковских карт. Сайты выманивали данные пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг.
В ассоциации описывают две схемы данного мошенничества.
Согласно первой, на сайте-подделке находится форма для оплаты каких-либо услуг или отправки денежного перевода. В эту форму пользователь вводит все данные, включая трехзначный код безопасности, затем операция по какой-то причине признается неуспешной, однако данные при этом уже попадают в память сайта и дальше используются мошенниками для снятия средств с карты.
По второй схеме – на поддельном сайте устанавливается программа, которая подменяет номер карты получателя номером карты мошенников. Таким образом, кража средств с карты происходит моментально, в момент перевода.
Пользователю приходит сообщение на телефон об успешности перевода, однако деньги уходят не по назначению, а на карту злоумышленника.
2 сайта-мошенника предлагали пополнить мобильный телефон:
- popolnyashka.top;
- moneytophone.top.
Еще 4 предлагали осуществить денежный перевод с карты на карту:
- mypay.co.ua;
- ipay.in.ua;
- pay2ua.com;
- moneytocard.top.
Кроме того, 6 имитировали дизайн онлайн-сервиса Portmone:
- popolnyaska.info;
- popolnyaha.info;
- popolnyash.info;
- platej.in.ua;
- popolnyaska.in.ua;
- popolnim.info.
Еще на одном сайте, sendwithcard.top, работала схема с подменой номера карты получателя номером карты мошенников.
Источник: Dnepr.Info
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