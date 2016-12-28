Энергетики Краматорска восстановили ЛЭП на Светлодарской дуге. Поселки спустя неделю получили свет. Новости

Сегодня, 28 декабря, восстановлено электроснабжение в прифронтовых селах Троицкое, Новозвановка и Вискрива Попаснянского района Луганской области. Почти в течение недели местные жители указанных населенных пунктов были без света в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач, которая находится вблизи Светлодарской дуги на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной военно-гражданской администрации.

Поврежденный участок восстанавливали специалисты Краматорского РЭС Донецкой области, работы были согласованы с Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и проходили под контролем ОБСЕ.

«Восстановление электропитания происходило в крайне тяжелых условиях, однако имело положительный результат. От имени всех жителей Троицкого, Новозвановка и Вискривы выражается искренняя благодарность тем, кто принял участие в ликвидации аварийной ситуации на линиях электропередач», – отмечают в райадминистарции.

Напомним, бои в районе Светлодарской дуги (территория Донецкой области между неподконтрольным Дебальцево и подконтрольным Светлодарском) активизировались 18 декабря, когда противник попытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли 5 украинских военных, еще 6 защитников были ранены, 1 боец попал в плен. Тем не менее, атака незаконных вооруженных формирований (НВФ) была остановлена.

По данным разведки, потери противника в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

20 декабря НВФ вновь предприняли попытку штурма, но отступили, понеся потери.

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