Кабмин узаконил передачу данных о переселенцах, пересекающих линию разграничения. Новости

Правительство Украины утвердило постановление об обмене информацией между Госпогранслужбой и Министерством социальной политики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории вынужденных переселенцев. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

Такое решение имеет целью распространение действия порядка предоставления сведений в отношении лиц, которые:

в период получения пособия по безработице пересекали госграницу Украины или находились за пределами страны,

на внутренне перемещенных лиц, выезжающих за границу, на временно неподконтрольную территорию Украины или населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В сообщении отмечается, что реализация принятого постановления правительства будет способствовать урегулированию получения структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения соответствующей информации и обеспечит надлежащий контроль в системе проведения социальных выплат переселенцам.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что возглавляемое им министерство и Государственная пограничная служба Украины будут отслеживать переселенцев, которые после пересечения линии разграничения более 60 дней находятся на неподконтрольной территории. После этого срока справка переселенца аннулируется, а, следовательно, переселенец лишается соцвыплат.

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