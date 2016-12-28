Декоммунизация Бахмута продолжится в новом году. В 2016-м не успели. Главная

Депутаты Бахмута (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) в этом году так и не приняли решения о переименовании улицы «60 лет образования СССР». Вопрос в очередной раз поднимался во время последней сессии Бахмутского городского совета, которая прошла 24 декабря.

Несмотря на призывы активистов к бахмутчанам и серьезную подготовку к рассмотрению вопроса (в сессионном зале вывесили ряд плакатов с выдержками из статей Конституции) улица так и не приобрела нового названия.

Инициаторы присвоения улице имени Дмитрия Чернявского приводили свои аргументы. Мнение жителей улицы тоже не изменилось: они хотели бы жить на улице «Освободителей Донбасса». И вопрос, возможно, зашел бы в который раз в тупик, если бы не поступило новое предложение.

Городской голова Алексей Рева предложил назвать улицу «Защитников Украины». Теперь нужно опять провести общественные слушания, и только потом рассматривать вопрос на сессии горсовета. Процедуры займут время. Поэтому о новом названии можно будет говорить только в феврале.

Но активисты не снимают с повестки дня вопрос о присвоении имени Героя Украины Дмитрия Чернявского одной из улиц города. В социальных сетях они уже разместили свои намерения. Но о какой улице идет речь, пока неизвестно.

Вопрос же о переименовании улицы «60 лет образования СССР» депутаты Бахмута рассмотрят через два месяца, в феврале 2017 года, на очередной сессии Бахмутского городского совета.

Напомним, Дмитрий Чернявский – пресс-секретарь Донецкой областной организации ВО «Свобода» – был убит во время столкновений в Донецке 13 марта 2014 года по окончанию акции «За единую Украину». Дмитрию было 22 года.

Источник: Знамя индустрии