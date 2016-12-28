В Мариуполе полицейский врезался в троллейбус. Есть жертвы (Фото) . Новости

Сегодня, 28 декабря, в Мариуполе по улице Краснофлотской произошло столкновение автомобиля с троллейбусом. В результате происшествия погиб пассажир авто, водитель автомобиля – сотрудник полиции в тяжелом состоянии находится в больнице, водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что сотрудник отдела УПД полиции Донецкой области, который находился на выходном, за рулем собственного автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении.

В полиции уточняют, что предварительно причиной ДТП стал гололед.

Фото пресс-службы полиции Донецкой области