В Славянске и Краматорске игорный бизнес победили, но ни одного приговора не вынесли (Видео). Новости

Правоохранители Славянска и Краматорска победили игорный бизнес. По крайней мере, об этом заявляют сами полицейские. Однако ни одного обвинительного приговора организаторам незаконного бизнеса до сих пор не вынесли.

Рейд по борьбе с незаконным игорным бизнесом в Славянске и Краматорске длится третью неделю, с 11 декабря. За это время только в Славянске правоохранители изъяли 60 компьютеров. Начальник местного отдела полиции заявляет, что в городе этот вид преступности ликвидирован окончательно.

«В городе было проведено 9 санкционированных обысков. В результате которых было изъято 58 единиц игрового оборудования, 76 комплектов компьютерной мебели флешки, роутеры, видеорегистраторы, маршрутеризаторы, а также денежные средства в сумме около 6,5 тыс. грн. Еще два игровых заведения прекратили свою деятельность самостоятельно их администрация сделал правильные выводы после профилактической работы, проведенной полицией», – сказал начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.

О победе над игорным бизнесом заявляют и в полиции Краматорска. Местные правоохранители также активно изымают оборудование и даже арестовывают помещения подпольных казино.

«С начала года нами проведено около 16 обысков, в ходе которых изъято 66 единиц компьютерной техники роутеры, видео регистраторы, а также денежные средства», – отметил начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максымив.

Полицейские отмечают, что сейчас бороться с игорными заведениями крайне тяжело. Ведь на смену «одноруким бандитам» пришли обычные компьютеры. Причем далеко не всегда на них установлены какие-то специальные программы. Игорный зал просто предоставляет доступ в интернет-казино. А значит, поймать «на горячем» и доказать это почти невозможно.

«Если мы заходим на обыск, и у администратора заведения, или лица, контролирующего деятельность, есть хотя бы одна-две секунды, они за это время в состоянии отключить компьютерную технику от сети Интернет, и любые признаки доступа к соответствующему серверу, где размещаются эти симуляторы, будут отсутствовать», – поясняет следователь Краматорского отдела полиции Александр Сычев.

Кроме того, следователям придется доказывать в суде, что изъятые компьютеры использовались именно для незаконных азартных игр. А экспертиза может длиться несколько месяцев. Именно поэтому, говорят полицейские, привлечь к уголовной ответственности до сих пор никого не удалось.

Напомним, с 11 декабря в Донецкой области стартовала масштабная «зачистка» подпольных игорных заведений. До 1 января 2017 года планируется полностью ликвидировать данный вид незаконной деятельности.

Источник: ТК «Донбасс»

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