Сегодня в Майорске украинская сторона передаст «ЛДНР» 15 человек, – «ЛНР» . Новости

Украинские власти планируют передать 15 ранее арестованных представителей «ЛДНР» в качестве жеста доброй воли днем 29 декабря. Об этом заявила представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

«В районе Майорска Донецкой области с 14:00 до 15:00 по киевскому времени Украина в одностороннем порядке передает 15 человек», – сказала Кобцева, передает «РИА Новости».

Она уточнила, что «ДНР» получит 10 человек, «ЛНР» – 5 человек.

Возможность передачи арестованных 28 декабря подтвердила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова: «Возможно, завтра (29 декабря, – ред.) Киев передаст нам 15 человек из Донецка и Луганска. Где и как это будет происходить, пока не ясно».

Напомнил, Украина в рамках переговорного процесса в Минске предложила в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке передать 15 человек из списка «ЛДНР» до Нового года. Позже 9 из них были помилованы президентом Украины, остальных украинские власти планировали освободить иными способами.

«Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, за его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников. Напомню, украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц, как акт гуманизма. Большинство помилованы президентом, среди них – 6 женщин, есть пожилые и больные лица», – сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ* Ирина Геращенко, выразив при этом ожидание, что другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и «процесс освобождения заложников будет разблокирован».

*Сокращения: ТКГ – Трехсторонняя контактная группа

Читайте также: