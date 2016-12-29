Грант «Экономические возможности пострадавшим от конфликта» до 300 тыс. грн. Дедлайн – 1 февраля. Главная

Международный благотворительный фонд «Украинский женский фонд» при поддержке Агентства США по международному развитию USAID в рамках проекта «Экономические возможности пострадавшим от конфликта» объявляет конкурс грантов на расширение бизнеса и создания рабочих мест для лиц, которые пострадали от конфликта на Донбассе.

Задача конкурса: определение и поддержка потенциально успешных идей в расширении бизнеса, которые способствуют трудоустройству лиц, которые пострадали от конфликта: внутри перемещенных лиц (ВПЛ), демобилизованных военнослужащих и членов их семей, людям с инвалидностью и другим лицам в кризисных ситуациях.

В конкурсе могут принимать участие:

малые и средние предприятия, которые являются зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности (ООО, частные предприниматели, фермерские хозяйства);

данные предприятия работают на территории Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской или Херсонской областей не менее одного года;

данные предприятия могут быть представлены владельцами или управляющим.

Приоритет будет предоставляться также предложениям, которые подаются предпринимателями из состава ВПЛ, но предложения от заявителей, которые не являются ВПЛ, также будут приниматься к рассмотрению.

Кроме того, отборочная комиссия учитывает вопрос пола заявителей и будет отдавать приоритет женщинам при условии, если все другие аспекты заявок получил одинаково оценку.

Для победителей конкурса предполагается предоставление оборудования или других активов, в соответствии с заявкой, а также экспертная поддержка в течение 6 месяцев.

Размер гранта:

Стоимость имущества, что будет предоставляться по одному гранту, не может превышать 300 тыс. грн.

Размер стоимости имущества зависит от заявленных обязательств по создания рабочих мест:

до 300 тыс. грн в случае трудоустройства до 10 человек;

до 210 тыс. грн в случае трудоустройства до 7 человек;

до 150 тыс. грн в случае трудоустройства до 5 человек;

до 100 тыс. гривен в случае трудоустройства до 3 человек.

Общий бюджет конкурса – 3,1 млн грн.

Обязательное условие – создания рабочих мест с официальной выплатой заработной платы. Преимущество будет отдано заявкам, которые продемонстрируют реалистичный бизнес-план, с перспективой развития бизнеса.

Грант может быть использован на покупку нового оборудования, инструментов, мебели или других активов, которые необходимы для расширения бизнеса и создание новых рабочих мест.

Грант не может быть использован на:

выплату заработной платы;

покупку не нового оборудования или инструмента;

расходные материалы, корми;

уплата арендной платы или покупку недвижимости;

ведение предпринимательской деятельности, которое осуществляет значительное вредное воздействие на окружающую среду;

создание рабочих мест, не обеспеченных должными условиями охраны труда.

Победители конкурса получат активы в пользование. Через 6 месяцев оборудование будет передано на баланс в качестве безвозвратной материальной помощи.

Конечной строк подачи заявок: 1 февраля 2017

Заседание конкурсной комиссии планируется в период с 20 по 28 февраля.

Планируется подписание соглашений с победителями конкурса до 28 апреля 2017

Контакты:

Вопросы по конкурсной документации принимаются до 18:00, 23 января 2017, на электронную почту координатор проекта Милены Горячковская mgoryachkovska@eopac.org.ua.

Файлы для загрузки: