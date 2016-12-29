Из полиции Луганщины уволят 16 сотрудников, более 60 понизят в должности. Главная

Аттестация личного состава проходила с 6 по 21 декабря текущего года в Главном управлении Национальной полиции Украины в Луганской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Аттестация проводилась представителями Национальной полиции, Управления патрульной полиции в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также представителями общественности, которые были согласованы с руководством Национальной полиции Украины.

Всего было создано 5 аттестационных комиссий.

Сначала работники ГУ Нацполиции (ГУНП) прошли аттестацию по определению образовательного и профессионального, а также квалификационного уровней. Затем аттестационные комиссии проводили собеседования с работниками для опредения их деловых, профессиональных и личных качеств.

Всего прошли аттестацию 2177 работников ГУНП в Луганской области. На основании решения аттестационных комиссий 16 работников занимаемым должностям не соответствуют и подлежат увольнению. 61 работник занимаемым должностям не соответствует и подлежит назначению на низшую должность. 58 работников занимаемым должностям соответствуют и заслуживают назначения на высшую должность. Остальные работники занимаемым должностям соответствуют.

Более 200 работников не проходили аттестацию в связи с пребыванием на больничном, в отпуске по уходу за ребенком и нахождением в командировках. После выхода с больничного, отпуска по уходу за ребенком и возвращения с командировки все работники будут направлены для прохождения аттестации и собеседований в центральную аттестационную комиссию в город Киев.

Источник: «Восточный фарватер». Фото: telegraf.com.ua

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