Главные события 2016 года в Украине: АТО, рост тарифов и электронные декларации, – опрос. Главная

Главным политическим событием уходящего 2016 года украинцы назвали проведение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Так, мнения по главным политическим событиям 2016 года в Украине распределились следующим образом:
- АТО – 14% опрошенных;
- повышение коммунальных тарифов – 8,5%;
- внедрение электронных деклараций 8%;
- остальные (почти треть опрошенных) не смогли назвать ни одного события.
Главным политическим событием в мире признаны выборы в США (37%). Далее следуют военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).
Политиком-2016 украинцы назвали:
- Петр Порошенко – 9,5%;
- Владимир Гройсман – 8%;
- Надежда Савченко – 7%;
- Олег Ляшко – 6%;
- Юлия Тимошенко – 5%;
- Михаил Саакашвили – 4,5%;
- 40% граждан не назвали ни одной кандидатуры.
Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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