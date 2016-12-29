Главные события 2016 года в Украине: АТО, рост тарифов и электронные декларации, – опрос. Главная

Главным политическим событием уходящего 2016 года украинцы назвали проведение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, мнения по главным политическим событиям 2016 года в Украине распределились следующим образом:

АТО – 14% опрошенных;

повышение коммунальных тарифов – 8,5%;

внедрение электронных деклараций 8%;

остальные (почти треть опрошенных) не смогли назвать ни одного события.

Главным политическим событием в мире признаны выборы в США (37%). Далее следуют военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).

Политиком-2016 украинцы назвали:

Петр Порошенко – 9,5%;

Владимир Гройсман – 8%;

Надежда Савченко – 7%;

Олег Ляшко – 6%;

Юлия Тимошенко – 5%;

Михаил Саакашвили – 4,5%;

40% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.