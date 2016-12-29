Ситуация в пунктах пропуска 29 декабря. Главная

По информации Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе утром 29 декабря на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 50/180;

«Марьинка» – 200/250;

«Новотроицкое» – 0/100;

«Гнутово» – 130/60.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

28 декабря через пункты пропуска линию разграничения пересекли 25,1 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств. Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5930 человек и 810 транспортных средств, «Марьинку» – 6665 человек и 1355 транспортных средств, «Новотроицкое» – 5130 человек и 1125 транспортных средств, «Гнутово» – 3230 человек и 815 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 4125 человек.

Фото: vchasnoua.com