На КПВВ «Майорск» начал работу логистический центр, – Жебривский. Главная

28 декабря на КПВВ «Майорск» начал работу логистический центр, который своими силами и за свой счет создают предприниматели Бахмута и района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«На КПВВ «Майорск» сегодня (28 декабря – ред.) начал работать новый логистический центр. Он еще достраивается, но уже начал работать. Логистический центр создают предприниматели Бахмутщины. За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей с временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты», – написал Жебривский.

Фото: Facebook Павла Жебривского