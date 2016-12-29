В мэрии Мариуполя рассказали о помощи малообеспеченным горожанам. Главная

В 2016 году пересмотрена работа территориальных центров Мариуполя. Проводятся ремонтные работы и расширяется спектр услуг для пожилых людей, а также семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На данный момент в Терцентрах города находятся 5 340 одиноких людей, 1955 из них обслуживаются дома. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В течение года малообеспеченным жителям выдано 3428 продовольственных наборов на общую сумму 542,5 тыс. грн. Новогодние подарки получили 3883 детей на общую сумму 385,2 тыс. грн. Выданы талоны на бесплатное получение хлебобулочных изделий на сумму более 100 тыс. грн», – отметили в пресс-службе.

В городе работает социальная столовая, которая открыта совместно с благотворительной организацией «Каритас». Сюда ежедневно приходят 120 человек из числа переселенцев и мариупольцев, которые оказались в сложной ситуации. Всего в этом году в Мариуполе было организовано более 4 тысяч благотворительных обедов на общую сумму порядка 90 тыс. грн.