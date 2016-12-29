В Мариуполе в 2016 году заменят около 700 светодиодных светильников. Главная

В Мариуполе праздничную новогоднюю иллюминацию устанавливали силами работников коммунального предприятия «Горсвет». В 2016 году на обслуживание сетей наружного освещения из Мариупольского городского бюджета этому коммунальному предприятию было выделено порядка 29,5 млн грн. О том, как изменилась работа данного КП за год, рассказал на итоговой пресс-конференции Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в 2016 году из Мариупольского городского бюджета на обслуживание сетей наружного освещения КП «Горсвет» было выделено порядка 29,5 млн грн. «Чтобы изменить облик нашего города мы капитально отремонтировали иллюминацию по проспекту Мира вблизи Драмтеатра. На эти цели направлено 1 млн 149 тыс. грн. Также закупили праздничную иллюминацию к Новому году на сумму 956,6 тыс. грн», – отметил Бойченко.

На данный момент на предприятии работает 95 сотрудников. В этом году рост заработной платы по предприятию составил 9,8 %. Все работники получили новую форменную одежду. Закуплены и новые инструменты для работы.

Кроме того, в этом году приняли решение, что в темное время суток наружное освещение будет работать на постоянной основе – без отключений. Параллельно предприятие начало применять современные технологии, направленные на энергоэффективность.

По словам мэра, до конца года в Мариуполе будет заменено около 700 светодиодных светильников с заменой сетей наружного освещения.

«Приоритет по замене ламп и восстановлению наружного освещения отдали поселкам и частному сектору», – подчеркнул городской голова Мариуполя.

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