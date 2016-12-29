Во Львовской области четыре человека умерли от гриппа . Главная

Во Львовской области от гриппа умерли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщает «Голос столицы» со ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава.

Так, в Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района.

Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо были в группе риска.

О смертях стало известно неделю назад, но тогда не было подтверждения, что они связаны с гриппом.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тыс. человек. «Поэтому карантин во Львове продлили до конца года», — сказано в сообщении.

«С начала эпидсезона с 3 октября ОРВИ в области заболело 151,4 тыс. человек, в том числе 92 тыс. детей до 17 лет (60,8%). Из общего количества больных в инфекционные стационары госпитализированы 3177 человек», — говорится в сообщении.