Сводка из зоны АТО за 28 декабря: версии сторон конфликта. Главная

28 декабря в зоне АТО на Донбассе украинскими силовиками зафиксировано 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них – боевое столкновение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов вооруженные формирования противника обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям сил АТО в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорску, из стрелкового оружия – вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На луганском направлении из вооружения БМП противник обстреливал Балку Кошарную. Из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 72 мины калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Крутая Балка и Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР". Зафиксирован обстрел позиций в районе поселка Фрунзе из автоматического гранатомета станкового АГС-17, вооружения БМП-2 и минометов калибра 82 мм. Позиции в районе села Смелое подверглись обстрелам четыре раза, киевские силовики применяли БМП-2 и ЗУ-23-2. Район села Калиновка дважды был обстрелян с направления поселка городского типа Луганское из вооружения БМП-1, минометов калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета АГС и стрелкового оружия. Также зафиксирован обстрел позиций у села Санжаровка с направления села Троицкое с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ».