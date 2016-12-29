В Бахмуте растет количество больных туберкулезом. Новости

В Бахмуте осложнилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом. После нескольких лет снижения количество больных за минувший год выросло вдвое. Об этом сообщила начальник Управления охраны здоровья Елена Миронова.

Показатель заболеваемости составил 40,9 на 100 тысяч населения. Зарегистрировано два случая болезни среди детей и три – среди подростков. Ситуацию Елена Миронова объясняет социально – экономическим упадком и крайне низким уровнем жизни большинства населения, а также высоким уровнем миграции.

Показательно, что количество заболевших ВИЧ и туберкулезом увеличилось в 4 раза. Не зря туберкулез называют «социальной инфекцией» – он всегда сопутствует бедности, войне и разрухе. Городские власти и медики стараются максимально охватить население диагностикой туберкулеза, однако им это удается не всегда и не во всех социальных группах.

Надеяться на реальное улучшение ситуации можно будет только после окончания боевых действий и начала ощутимого экономического роста.

Источник: Вечерний БахмутЪ

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