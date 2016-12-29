«МГБ ЛНР» обнародовало видео с задержанным блогером Беницким и показания его сына. Новости

«Министерство государственной безопасности ЛНР» провело обыск по месту проживания луганского блогера Геннадия Беницкого, которого «МГБ» арестовало в декабре.

«Проведен обыск, в ходе которого найдено: инструкция по ведению информационной войны, пособие по работе с картами и координатами, листовки проукраинского содержания, чеки на денежные переводы из Украины и денежные средства в различной валюте», – говорится в сообщении.

«МГБ» заверяет, что Геннадий Беницкий подтвердил связь с иным луганским блогером Эдуардом Неделяевым (никнейм «Edward Ned»), который был задержан ранее и обвинен в «шпионаже» и «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».

«Геннадий Беницкий признался, что после задержания Неделяева, он удалил его из списка друзей в социальной сети Facebook, а также почистил свои посты и сообщения экстремистского содержания, во избежание ответственности. Данные действия не принесли желаемого результата, так как преступная деятельность Геннадия Беницкого в социальных сетях была задокументирована сотрудниками Министерства госбезопасности ЛНР», – отмечают в «МГБ».

Также было опубликовано видео с показаниями блогера. «Я в течение длительного времени на страницах Facebook вел блог, в котором я старался писать о событиях, происходящих вокруг меня, и которые меня больше всего волновали. Иногда я писал об Украине, но чаще всего писал о событиях, происходящих в "ЛНР"», – сказал Беницкий.

Также свои пояснения дал сын блогера – Вадим Беницкий, видео которых также опубликовало «МГБ ЛНР». Сын подтвердил распространение отцом в социальных сетях публикаций, «содержащих дезинформацию о ЛНР и информацию, унижающую честь и достоинство граждан республики, общественных организаций, государственных структур ЛНР». Также он признался, что лично пострадал от деятельности отца. При этом отметил, что в том числе и из-за разногласий в политических взглядах редко общался с отцом. Сам Геннадий Беницкий в опубликованном видео говорит, чтос сыном общался иногда.

Как сообщалось ранее, 26 декабря «МГБ ЛНР» заявило о задержании блогера Геннадия Беницкого и что он подозревается в «распространении экстремистских материалов» в сети Интернет.

В своих постах в соцсети Facebook, которые писал под собственным именем, Геннадий Беницкий не скрывал своих проукраинских взглядов, активно писал о жизни Луганска и критиковал «новую власть».

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