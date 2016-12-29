Краматорск получил технику на 32 миллиона гривен. Фотофакт. Новости

28 декабря городской голова Краматорска Андрей Панков и его заместитель Сергей Боевский в рамках рабочей поездки осмотрели новую технику, которая поступила в город накануне. На ее приобретение из городского бюджета было потрачено более 32 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В автопарк коммунальщиков добавился грейдер, который используется для дорожных строительно-ремонтных работ и может быть задействован в уборке улиц от снега.

Комбинированная дорожная машина на базе МАЗа, оборудована отвалом для уборки снега, специальной щеткой, очищающей дорожное покрытие от остатков снега и разбрасывателем реагента. Количество смеси, радиус разбрасывания которой 12 метров, программируется в компьютере, установленном в кабине водителя.

Также город приобрел 8 тракторов МТЗ-82.1 и навесное оборудование для них: отвалы, щетки, специальные ковши, позволяющие использовать тракторы в качестве погрузчиков. Кроме того, для тракторов приобрели прицепы, что позволяет задействовать технику в уборке листьев и веток.

Также коммунальщики получили фронтальный погрузчик, новый мусоровоз с боковой загрузкой, автовышку для обслуживания городских линий электропередач, две грузо-пассажирские ГАЗели для ремонтных бригад и дизельный генератор, который существенно облегчит работу водоканала в случае возникновения аварийной ситуации в местах, удаленных от источника электропитания.

Также город получил автобусы, которые в качестве коммунального пассажирского транспорта будут курсировать параллельно городскому трамваю. Четыре автобуса ISUZU и четыре автобуса Богдан имеют среднюю емкость и приспособлены для перевозки маломобильных категорий граждан.

Еще одна новая машина в коммунальном автопарке - троллейбус, произведенный в Беларуси. Он также приспособлен для перевозки маломобильных категорий граждан. Кроме того салон троллейбуса оборудован зарядными устройствами для мобильных телефонов и компьютеров. Вскоре в Краматорск прибудут еще два таких же троллейбуса. Все они приобретены при софинансировании из городского бюджета и Фонда государственного регионального развития. Троллейбусы выйдут на маршруты уже в январе.

Сейчас вся техника проходит обкатку и регистрацию в соответствующих государственных органах.

Фото: пресс-служба Краматорского городского совета