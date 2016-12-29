В Мариуполе восстановили катер морской охраны, подорвавшийся на мине (Фото). Новости

Завершились работы по полному восстановлению катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины UMS-1000, подорвавшегося на мине летом 2015 года. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве напомнили, что 7 июня 2015 года в водах Азовского моря малый катер морской охраны UMS-1000 проводил рекогносцировку зоны ответственности. Во время несения службы плавательное средство подорвалось на мине. На борту катера находилось 7 человек. Благодаря действиям экипажей малых катеров почти все военнослужащие были спасены, один пропал без вести. Позже его тело было найдено. Сам катер тогда получил серьезные повреждения.

И вот недавно на катере UMS-1000 завершились работы по полному его восстановлению. Ходовые испытания начнутся уже весной следующего года на базе Мариупольского отряда морской охраны.

Фото / Facebook Государственная пограничная служба Украины