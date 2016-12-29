Посреди зимы мариупольца укусил клещ. Новости

Мариуполец в Мангуше работал на тракторе, и уже придя с работы домой, обнаружил на правой голени клеща. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

«Это первый на моей памяти случай, когда укусы клещей регистрировались зимой. В прошлом году, к примеру, основное количество обращений фиксировалось до сентября, а в этом году были обращения и в октябре, и ноябре, и даже в декабре», – комментирует ситуацию энтомолог филиала Госсанэпидслужбы Украины в Донецкой области Людмила Доценко.

Она отметила, что в этом году за медицинской помощью с укусами клещей обратились 154 человека, а в прошлом количество таких обращений было 195.

Из укушенных большинство (104 случая) – местные, и 50 приезжие. Как сообщила энтомолог, в двух случаях за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращались россияне, отдыхающие на побережье Приазовья. Среди укушенных клещами – 48 детей.

«В этом году зарегистрировано восемь случаев болезни Лайма, которая поражает мышцы и нервную систему. В прошлом году таких фактов было девять», – говорит Людмила Доценко.