67% украинцев: события в Украине идут в неправильном направлении, – опрос. Новости

Единственной сферой, в которой украинцы отметили улучшение ситуации в 2016 году, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения. По остальным направлениям тенденция негативная. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Только 17% населения уверены, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет. 49% считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, а 19,5% вообще убеждены в несостоятельности страны.

Мнения по оценке событий в Украине распределились следующим образом:

события в Украине происходят в неправильном направлении – 67% опрошенных (58% – в 2014 году, 68% – в 2015);

в правильном направлении развития событий уверены 16% (22% – в 2014, 15% – в 2015);

своего мнения не определили – 17% (20% в 2014, 17% в 2015).

По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине в 2016 году существенно ухудшилось. Наиболее негативные изменения произошли:

в уровне цен и тарифов – 88,5%;

в экономическом положении Украины – 77%;

в уровне стабильности – 75%;

в уверенности граждан в завтрашнем дне – 74%;

в уровне благосостояния семьи –73%.

Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было указано в ситуации с преступностью (62%), в сфере отношения граждан к власти (59%), в здравоохранении (54%), в оплате труда (54,5%), социальной защите (49%), в пенсионном обеспечении (49%), в соблюдение законности государственными служащими (43%).

В основном не изменилось положение в таких сферах, как:

положение русскоязычного населения –69%;

положение украиноязычного населения –70%;

положение религиозных и этнических меньшинств – 64%;

межнациональные отношения – 64%;

уровень свободы слова – 49%;

уровень демократии – 46%;

соблюдение прав и свобод – 46%;

образование – 43%.

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения (к худшему – 21%).

Мнения относительно международного имиджа Украины распределились следующим образом:

27% граждан считают, что имидж изменился к лучшему,

32% – к худшему,

27% полагают, что он не изменился.

В целом ситуация в стране, по мнению 73% населения, изменилась к худшему (в 2015 году – 74%).

Если сравнить с прошлым, 2015 годом, наибольшие изменения к худшему общественное мнение отметило:

в ситуации с преступностью (в 2015 году ухудшение отмечали 47% населения, в 2016 – 62%),

в пенсионном обеспечении (40% и 49%),

в социальной защите (40% и 49%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.