67% украинцев: события в Украине идут в неправильном направлении, – опрос. Новости

Единственной сферой, в которой украинцы отметили улучшение ситуации в 2016 году, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения. По остальным направлениям тенденция негативная. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Только 17% населения уверены, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет. 49% считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, а 19,5% вообще убеждены в несостоятельности страны.
Мнения по оценке событий в Украине распределились следующим образом:
- события в Украине происходят в неправильном направлении – 67% опрошенных (58% – в 2014 году, 68% – в 2015);
- в правильном направлении развития событий уверены 16% (22% – в 2014, 15% – в 2015);
- своего мнения не определили – 17% (20% в 2014, 17% в 2015).
По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине в 2016 году существенно ухудшилось. Наиболее негативные изменения произошли:
- в уровне цен и тарифов – 88,5%;
- в экономическом положении Украины – 77%;
- в уровне стабильности – 75%;
- в уверенности граждан в завтрашнем дне – 74%;
- в уровне благосостояния семьи –73%.
Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было указано в ситуации с преступностью (62%), в сфере отношения граждан к власти (59%), в здравоохранении (54%), в оплате труда (54,5%), социальной защите (49%), в пенсионном обеспечении (49%), в соблюдение законности государственными служащими (43%).
В основном не изменилось положение в таких сферах, как:
- положение русскоязычного населения –69%;
- положение украиноязычного населения –70%;
- положение религиозных и этнических меньшинств – 64%;
- межнациональные отношения – 64%;
- уровень свободы слова – 49%;
- уровень демократии – 46%;
- соблюдение прав и свобод – 46%;
- образование – 43%.
Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения (к худшему – 21%).
Мнения относительно международного имиджа Украины распределились следующим образом:
- 27% граждан считают, что имидж изменился к лучшему,
- 32% – к худшему,
- 27% полагают, что он не изменился.
В целом ситуация в стране, по мнению 73% населения, изменилась к худшему (в 2015 году – 74%).
Если сравнить с прошлым, 2015 годом, наибольшие изменения к худшему общественное мнение отметило:
- в ситуации с преступностью (в 2015 году ухудшение отмечали 47% населения, в 2016 – 62%),
- в пенсионном обеспечении (40% и 49%),
- в социальной защите (40% и 49%).
Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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