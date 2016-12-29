67% украинцев: события в Украине идут в неправильном направлении, – опрос. Новости

67% украинцев: события в Украине идут в неправильном направлении, – опрос

29.12.16 18:49 dnews.dn.ua Новости 2

67% украинцев: события в Украине идут в неправильном направлении, – опрос

Единственной сферой, в которой украинцы отметили улучшение ситуации в 2016 году, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения. По остальным направлениям тенденция негативная. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Только 17% населения уверены, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет. 49% считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, а 19,5% вообще убеждены в несостоятельности страны.

Мнения по оценке событий в Украине распределились следующим образом:

  • события в Украине происходят в неправильном направлении – 67% опрошенных (58% – в 2014 году, 68% – в 2015);
  • в правильном направлении развития событий уверены 16% (22% – в 2014, 15% – в 2015);
  • своего мнения не определили – 17% (20% в 2014, 17% в 2015).

По мнению граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине в 2016 году существенно ухудшилось. Наиболее негативные изменения произошли:

  • в уровне цен и тарифов – 88,5%;
  • в экономическом положении Украины – 77%;
  • в уровне стабильности – 75%;
  • в уверенности граждан в завтрашнем дне – 74%;
  • в уровне благосостояния семьи –73%.

Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было указано в ситуации с преступностью (62%), в сфере отношения граждан к власти (59%), в здравоохранении (54%), в оплате труда (54,5%), социальной защите (49%), в пенсионном обеспечении (49%), в соблюдение законности государственными служащими (43%).

В основном не изменилось положение в таких сферах, как:

  • положение русскоязычного населения –69%;
  • положение украиноязычного населения –70%;
  • положение религиозных и этнических меньшинств – 64%;
  • межнациональные отношения – 64%;
  • уровень свободы слова –  49%;
  • уровень демократии – 46%;
  • соблюдение прав и свобод – 46%;
  • образование – 43%.

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны – изменения к лучшему обозначили 40% населения (к худшему – 21%).

Мнения относительно международного имиджа Украины распределились следующим образом:

  • 27% граждан считают, что имидж изменился к лучшему,
  • 32% – к худшему,
  • 27% полагают, что он не изменился.

В целом ситуация в стране, по мнению 73% населения, изменилась к худшему (в 2015 году – 74%).

Если сравнить с прошлым, 2015 годом, наибольшие изменения к худшему общественное мнение отметило:

  • в ситуации с преступностью (в 2015 году ухудшение отмечали 47% населения, в 2016 – 62%),
  • в пенсионном обеспечении (40% и 49%),
  • в социальной защите (40% и 49%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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