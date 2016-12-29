Украинцы больше всего доверяют волонтерам и ВСУ, меньше всего – российским СМИ, чиновникам и судам, – опрос. Новости

Украинцы больше всего доверяют волонтерам и ВСУ, меньше всего – российским СМИ, чиновникам и судам, – опрос

29.12.16 16:22 dnews.dn.ua Новости 4

Украинцы больше всего доверяют волонтерам и ВСУ, меньше всего – российским СМИ, чиновникам и судам, – опрос

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В 2016 году наибольшее доверие граждан имели волонтерские организации – доверие преобладало над недоверием на 44%.

Общее доверие граждан имеют, прежде всего, институты, связанные с обороной страны:

  • Вооруженные силы Украины – баланс доверия /недоверия составляет + 36%,
  • добровольческие батальоны + 33%,
  • Национальная гвардия Украина + 28%,
  • Государственная пограничная служба + 12%.

Положительный баланс доверия имеют также церковь (+ 30%), общественные организации (+ 8,5%), патрульная полиция (+ 5%), СМИ Украины (+ 4%).

При этом высоким уровнем недоверия отмечаются:

  • средства массовой информации России (-78%),
  • государственный аппарат (-74%),
  • суды (-72%),
  • коммерческие банки (-73%),
  • Национальный банк Украина (-65%),
  • Верховная Рада Украины (-69%),
  • прокуратура (-67%),
  • политические партии (-67%).
  • правительство Украины (-55%),
  • Президент Украина (-45%),
  • полиция (-44%),
  • областные государственные администрации (-34%),
  • районные государственные администрации (-28%),
  • профсоюзы (-27%),
  • Национальное антикоррупционное бюро (-29%),
  • западные СМИ (22%),
  • служба безопасности Украины (-20%),
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) (-12%),
  • органы местного самоуправления (-11%).

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Наибольшее недоверие граждане выразили к:

  • Валерия Гонтарева (баланс доверия /недоверия составляет -80%),
  • Арсений Яценюк (-72%),
  • Арсен Аваков (-71%),
  • Александр Турчинов (-61%),
  • Юрий Бойко (-60%),
  • Олег Ляшко (-54%),
  • Надежда Савченко (- 53%),
  • Юля Тимошенко (-50%),
  • Вадим Рабинович (-50%),
  • Михаил Саакашвили (-48%),
  • Дмитрий Ярош (-48%),
  • Петр Порошенко (-44%),
  • Юрий Луценко (-43%),
  • Андрей Парубий (-43%),
  • Виталий Кличко (-41%),
  • Владимир Гройсман (-37%),
  • Андрей Садовой (-35%),
  • Оксана Сыроед (-32%),
  • Валерия Лутковская (-32%),
  • Ирина Геращенко (-22%),
  • Анатолий Гриценко (-20%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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