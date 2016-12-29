Украинцы больше всего доверяют волонтерам и ВСУ, меньше всего – российским СМИ, чиновникам и судам, – опрос. Новости

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В 2016 году наибольшее доверие граждан имели волонтерские организации – доверие преобладало над недоверием на 44%.

Общее доверие граждан имеют, прежде всего, институты, связанные с обороной страны:

Вооруженные силы Украины – баланс доверия /недоверия составляет + 36%,

добровольческие батальоны + 33%,

Национальная гвардия Украина + 28%,

Государственная пограничная служба + 12%.

Положительный баланс доверия имеют также церковь (+ 30%), общественные организации (+ 8,5%), патрульная полиция (+ 5%), СМИ Украины (+ 4%).

При этом высоким уровнем недоверия отмечаются:

средства массовой информации России (-78%),

государственный аппарат (-74%),

суды (-72%),

коммерческие банки (-73%),

Национальный банк Украина (-65%),

Верховная Рада Украины (-69%),

прокуратура (-67%),

политические партии (-67%).

правительство Украины (-55%),

Президент Украина (-45%),

полиция (-44%),

областные государственные администрации (-34%),

районные государственные администрации (-28%),

профсоюзы (-27%),

Национальное антикоррупционное бюро (-29%),

западные СМИ (22%),

служба безопасности Украины (-20%),

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) (-12%),

органы местного самоуправления (-11%).

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Наибольшее недоверие граждане выразили к:

Валерия Гонтарева (баланс доверия /недоверия составляет -80%),

Арсений Яценюк (-72%),

Арсен Аваков (-71%),

Александр Турчинов (-61%),

Юрий Бойко (-60%),

Олег Ляшко (-54%),

Надежда Савченко (- 53%),

Юля Тимошенко (-50%),

Вадим Рабинович (-50%),

Михаил Саакашвили (-48%),

Дмитрий Ярош (-48%),

Петр Порошенко (-44%),

Юрий Луценко (-43%),

Андрей Парубий (-43%),

Виталий Кличко (-41%),

Владимир Гройсман (-37%),

Андрей Садовой (-35%),

Оксана Сыроед (-32%),

Валерия Лутковская (-32%),

Ирина Геращенко (-22%),

Анатолий Гриценко (-20%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.