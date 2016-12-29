Украинцы больше всего доверяют волонтерам и ВСУ, меньше всего – российским СМИ, чиновникам и судам, – опрос. Новости

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
В 2016 году наибольшее доверие граждан имели волонтерские организации – доверие преобладало над недоверием на 44%.
Общее доверие граждан имеют, прежде всего, институты, связанные с обороной страны:
- Вооруженные силы Украины – баланс доверия /недоверия составляет + 36%,
- добровольческие батальоны + 33%,
- Национальная гвардия Украина + 28%,
- Государственная пограничная служба + 12%.
Положительный баланс доверия имеют также церковь (+ 30%), общественные организации (+ 8,5%), патрульная полиция (+ 5%), СМИ Украины (+ 4%).
При этом высоким уровнем недоверия отмечаются:
- средства массовой информации России (-78%),
- государственный аппарат (-74%),
- суды (-72%),
- коммерческие банки (-73%),
- Национальный банк Украина (-65%),
- Верховная Рада Украины (-69%),
- прокуратура (-67%),
- политические партии (-67%).
- правительство Украины (-55%),
- Президент Украина (-45%),
- полиция (-44%),
- областные государственные администрации (-34%),
- районные государственные администрации (-28%),
- профсоюзы (-27%),
- Национальное антикоррупционное бюро (-29%),
- западные СМИ (22%),
- служба безопасности Украины (-20%),
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) (-12%),
- органы местного самоуправления (-11%).
В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Наибольшее недоверие граждане выразили к:
- Валерия Гонтарева (баланс доверия /недоверия составляет -80%),
- Арсений Яценюк (-72%),
- Арсен Аваков (-71%),
- Александр Турчинов (-61%),
- Юрий Бойко (-60%),
- Олег Ляшко (-54%),
- Надежда Савченко (- 53%),
- Юля Тимошенко (-50%),
- Вадим Рабинович (-50%),
- Михаил Саакашвили (-48%),
- Дмитрий Ярош (-48%),
- Петр Порошенко (-44%),
- Юрий Луценко (-43%),
- Андрей Парубий (-43%),
- Виталий Кличко (-41%),
- Владимир Гройсман (-37%),
- Андрей Садовой (-35%),
- Оксана Сыроед (-32%),
- Валерия Лутковская (-32%),
- Ирина Геращенко (-22%),
- Анатолий Гриценко (-20%).
Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Комментарии