В Мариуполе в следующем году реконструируют городские парки и набережную. Новости

В приоритете городских властей Мариуполя в 2017 году будут капитальные ремонты социальных и культурных объектов и набережной, которая должна стать визитной карточкой приморского города. На эти цели планируется потратить около 170 млн грн из областного бюджета. Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил на пресс-конференции по итогам 2016 года.

По словам мэра, в планах на будущий год создать в каждом районе города свой культурный и спортивный центры. Для того чтобы мариупольцы смогли получать не только качественные услуги, но и качественный отдых, начнется реконструкция городских парков имени Гурова в Кальмиусском районе и «Веселка» в Левобережном. На них будут выделены областные инвестиции в объеме более 70 миллионов гривен.

В 2017 году завершится также реконструкция спортивного комплекса «Азовсталь», который теперь называется «Атлетик».

Также Вадим Бойченко поделился своей мечтой о том, чтобы в Мариуполе появилась своя шикарная набережная – визитная карточка приморского города. Первый этап ее создания, на который глава ДонОГА Павел Жебривский обещает выделить из областного бюджета 100 миллионов гривен, начнется уже в будущем году.

«Набережная станет ключевой точкой отсчета в привлечении в наш город туристов и ускорит процесс диверсификации нашей экономики», – считает мэр.

К слову, следует напомнить, что в Мариуполе уже были планы по реконструкции Набережной и Приморского парка.

В 2009 году был разработан генеральный план, согласно которому в течение 25 лет на территории Приморского парка должны были построить ряд спортивных и развлекательных объектов, кафе и рестораны, две гостиницы, смотровые площадки и пешеходные эстакады, аквапарк, парковый эскалатор и даже радан (наземное метро). Планировалось построить две ветки радана – наземную и подземную: с севера на юг, к порту, и с юга на запад. Был также изготовлен проект застройки прибрежной зоны в Приморском районе. Приступить к реконструкции парка и Набережной тогда не получилось из-за отсутствия инвесторов.

Источник: MRPL.CITY