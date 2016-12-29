В Краматорске удалось спасти от суицида участника «группы смерти» в соцсети. Главная

В сети набирают популярность группы-квесты в которых подросткам предоставляют определенные задания, за выполнения которых они получают бонусы. Финальным этапов квеста является суицид.

Краматорский школьник принял участие в квесте и оказался за шаг до выполнения последнего задания. Сотрудники Краматорского отдела полиции смогли вовремя обнаружить подростка и остановить его. Когда личность «игрока» была установлена, правоохранители отправились к нему домой для предотвращения трагедии. Проведенные беседы с ребенком и родителями помогли переубедить парня и заставить отказаться от участия в группе. Об этом пишет «Сайт города Краматорска».

Начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максымив утверждает, что в подобных смертельных играх виноваты только родители, которые оставляют своих детей без присмотра и живого общения. Нужно занимать досуг ребенка, интересоваться его увлечениями и направлять его деятельность. В городе работает масса спортивных секций, но дети предпочитают проводить время за мониторами, что может привести к трагедии.

Напомним, 7 декабря в Мариуполе 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, сбросившись с 13-го этажа. Стало известно, что она была зарегистрирована в т.н. «группах смерти», которые провоцировали участников на прохождение смертельного квеста.

Правоохранители стали проводить мониторинг социальных сетей с целью обнаружения опасных интернет-сообществ. Полицейским Мариуполя удалось сохранить жизнь подростку и уберечь его от суицида, который он запланировал на 12 декабря.

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