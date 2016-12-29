Почти половина украинцев за досрочные выборы парламента и президента, – опрос. Главная

Почти половина избирателей Украины поддерживают идею досрочных выборов Верховной Рады Украины и президента. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Инициативу проведения досрочных парламентских выборов поддерживают 46% населения, не поддерживают – 37%.

В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 63% населения.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер могли бы преодолеть:

партия «Батькивщина» (11%),

партия «Блок Петра Порошенко» (9%),

партия «Оппозиционный блок» (9%),

Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%),

партия «Самопомощь» (7,6%),

партия «За жизнь» (5,7%),

партия «Гражданская позиция» (5,4%).

Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер у партии, связанной с Михаилом Саакашвили (в опросе партия «Волна» – 4,7%).

При этом у всех партий есть резерв в 16,5% избирателей, которые не сделали свой выбор.

Инициативу проведения досрочных президентских выборов поддерживают 47% населения, не поддерживают – 38%.

В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 65% населения.

Голоса за политиков в роли президента страны распределились следующим образом:

за Петра Порошенко готовы проголосовать – 11,9% избирателей,

за Юлию Тимошенко – 11,1%,

за Юрия Бойко – 8,4%,

за Анатолия Гриценко – 7,2%,

за Олега Ляшко – 6,1%.

Не определились с выбором 19% тех, кто собирается участвовать в выборах.

Большинство населения Украины (62%) считает, что Украине нужны новые политические лидеры. В то же время только 19% видят таких лидеров. В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии) чаще всего были названы:

Надежда Савченко (11,4%),

Михеил Саакашвили (10,8%),

Евгений Мураев (7,9%),

Вадим Рабинович (7,1%),

Олег Ляшко (6,3%),

Егор Соболев (5,6%).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.