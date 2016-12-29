Почти половина украинцев за досрочные выборы парламента и президента, – опрос. Главная

Почти половина избирателей Украины поддерживают идею досрочных выборов Верховной Рады Украины и президента. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Инициативу проведения досрочных парламентских выборов поддерживают 46% населения, не поддерживают – 37%.
В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 63% населения.
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер могли бы преодолеть:
- партия «Батькивщина» (11%),
- партия «Блок Петра Порошенко» (9%),
- партия «Оппозиционный блок» (9%),
- Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%),
- партия «Самопомощь» (7,6%),
- партия «За жизнь» (5,7%),
- партия «Гражданская позиция» (5,4%).
Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер у партии, связанной с Михаилом Саакашвили (в опросе партия «Волна» – 4,7%).
При этом у всех партий есть резерв в 16,5% избирателей, которые не сделали свой выбор.
Инициативу проведения досрочных президентских выборов поддерживают 47% населения, не поддерживают – 38%.
В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 65% населения.
Голоса за политиков в роли президента страны распределились следующим образом:
- за Петра Порошенко готовы проголосовать – 11,9% избирателей,
- за Юлию Тимошенко – 11,1%,
- за Юрия Бойко – 8,4%,
- за Анатолия Гриценко – 7,2%,
- за Олега Ляшко – 6,1%.
Не определились с выбором 19% тех, кто собирается участвовать в выборах.
Большинство населения Украины (62%) считает, что Украине нужны новые политические лидеры. В то же время только 19% видят таких лидеров. В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии) чаще всего были названы:
- Надежда Савченко (11,4%),
- Михеил Саакашвили (10,8%),
- Евгений Мураев (7,9%),
- Вадим Рабинович (7,1%),
- Олег Ляшко (6,3%),
- Егор Соболев (5,6%).
Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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