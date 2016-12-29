В неподконтрольном Дебальцево 32 семьи получили квартиры (Фото). Главная

32 семьи из Дебальцево, лишившиеся жилья во время боевых действий, 28 декабря получили ключи от новых квартир. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Ключи были вручены семьям, 12 из которых заселились на постоянное проживание и 20 – на временное.

Среди тех, кто получил ключи – пенсионерка Светлана Гордеева. Частный дом, где она жила, полностью сгорел в начале 2015 года в результате прямого попадания снаряда. Все это время она была вынуждена жить у знакомых, переезжая с квартиры на квартиру.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория