38% украинцев допускают в 2017 году возможность нового Майдана-3, – опрос. Новости

В акциях протеста готовы участвовать 20% украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Общественное мнение выделяет такие главные пять проблем, на которых в первую очередь должна сосредоточить свои усилия власть:

урегулировать ситуации на Донбассе, добиться мира (75%),

урегулировать цены, добиться снижения тарифов (56%),

стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса (48%),

бороться с коррупцией и коррупционерами (46%),

повысить пенсии и зарплаты (42%).

Готовы терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ 35% населения (11% – «Сколько нужно» и еще 25% – не более года). Не готовы терпеть трудности ради успеха реформ 55% (24% – потому что не верят в успех, 31% – потому что их материальное положение уже сейчас невыносимо).

23% населения считают, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые выступления протеста (4% из них в этом уверены, а 19% считают это вероятным). Зато 39% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными, а 22% уверены, что протестов не будет.

Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие (4% – обязательно и еще 16% – скорее всего). Не готовы к участию в протестах 62%. В то же время 38% населения допускают возможность в следующем году нового Майдана-3.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.