Половина украинцев уверены, что вступление в НАТО – гарантия безопасности страны, – опрос. Главная

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы «за». Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в декабре Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Европейская ориентация населения Украины постоянно растет: если в декабре 2013 года 47% населения предпочитали вступления Украины в Европейский Союз, 36% – в Таможенный союз, то в декабре 2016 года только 11% населения поддерживали вступление в Таможенный союз, 58% предпочли Европейскому Союзу.

Введение безвизового режима является важным для 44% украинцев, не важно – для 50%.

Вступление в НАТО население считает основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украина (так считают 44% населения). На внеблоковый статус возлагают надежды 26% и еще остаются 6%, которые поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы «за», 23% – «против» (6% не определились).

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.