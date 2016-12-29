В Минобороны анонсировали полный переход ВСУ на контракт до 2020 года . Главная

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В Минобороны анонсировали полный переход ВСУ на контракт до 2020 года

29.12.16 12:52 ukrinform.ru Новости 5

В Минобороны анонсировали полный переход ВСУ на контракт до 2020 года

До 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу. Об этом, как сообщает «Укринформ», 28 декабря во время брифинга заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

«К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту» – сказал Кропивченко.

Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

«На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет», – сказал Кропивченко.

Председатель подкомитета уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч – по нормам мирного времени.

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