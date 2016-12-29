В Минобороны анонсировали полный переход ВСУ на контракт до 2020 года . Главная

До 2020 года Министерство обороны Украины планирует перейти на контрактную службу. Об этом, как сообщает «Укринформ», 28 декабря во время брифинга заявил председатель подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

«К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту» – сказал Кропивченко.

Он рассказал, что за последний год на контрактную службу принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

«На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тысяч на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тысячи офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет», – сказал Кропивченко.

Председатель подкомитета уточнил, что всего планируется набрать на военную службу по контракту 250 тысяч – по нормам мирного времени.