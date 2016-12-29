В прокуратуре прокомментировали вчерашние обыски в мэрии Покровска. Новости

Обыски и изъятие документов, которые прошли 28 декабря в мэрии Покровска, проводились по факту возможного хищения бюджетных средств при проведении работ по обрезке и ликвидации деревьев. Об этом в комментарии «ДДК» рассказал и.о. руководителя Красноармейской местной прокуратуры Александр Щепихин.

«Вчера, 28 декабря, в здании Покровского городского совета проходили обыски в жилищно-коммунальном отделе на основании постановления следственного судьи. Обыски проводили сотрудники следственного отдела Покровской полиции, сотрудники СБУ, которые обеспечивали оперативное сопровождение, процессуальные руководители из Красноармейской местной прокуратуры. Обыски проводились в рамках криминального производства по факту возможного хищения бюджетных средств во время проведения работ по обрезке деревьев в городе Покровске на протяжении 2016 года. Во время обыска была изъята необходимая документация. Сейчас она изучается и анализируется. По результату будет дана правовая оценка и станет известно, имели ли место факты разворовывания бюджетных средств во время проведения указанных работ», – сообщил Александр Щепихин.

Отдельно прокурор подчеркнул, что следствие интересуют три вопроса:

Тендерная документация по обрезке деревьев. Соблюдение законодательства при проведении работ по обрезке деревьев (не была привлечена экологическая инспекция Донецкой области, которая обязана по законодательству давать выводы, подлежит ли определенное дерево обрезке или ликвидации). На каких основаниях проводились работы по опиловке деревьев на отдельных участках. В частности, сотрудников прокуратуры интересуют работы, проводимые на высоте выше, чем 5 метров. Это работы повышенной опасности. По информации Гоструда, физические лица-предприниматели, которые проводили опиловку деревьев, не имеют разрешения на проведение указанных работ.

Необходимо отметить, что в ноябре прокуратура по Постановлению Красноармейского горрайоного суда уже изымала документацию в Жилищно-коммунальном отделе Поровского горсовета по обрезке и ликвидации деревьев.

Ранее сообщалось, что 12 декабря прошли обыски в здании исполкома Покровского городского совета. На следующей день Руслан Требушкин выступил с заявлением по поводу этих событий.

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