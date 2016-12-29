В прокуратуре прокомментировали вчерашние обыски в мэрии Покровска. Новости

Обыски и изъятие документов, которые прошли 28 декабря в мэрии Покровска, проводились по факту возможного хищения бюджетных средств при проведении работ по обрезке и ликвидации деревьев. Об этом в комментарии «ДДК» рассказал и.о. руководителя Красноармейской местной прокуратуры Александр Щепихин.
«Вчера, 28 декабря, в здании Покровского городского совета проходили обыски в жилищно-коммунальном отделе на основании постановления следственного судьи. Обыски проводили сотрудники следственного отдела Покровской полиции, сотрудники СБУ, которые обеспечивали оперативное сопровождение, процессуальные руководители из Красноармейской местной прокуратуры. Обыски проводились в рамках криминального производства по факту возможного хищения бюджетных средств во время проведения работ по обрезке деревьев в городе Покровске на протяжении 2016 года. Во время обыска была изъята необходимая документация. Сейчас она изучается и анализируется. По результату будет дана правовая оценка и станет известно, имели ли место факты разворовывания бюджетных средств во время проведения указанных работ», – сообщил Александр Щепихин.
Отдельно прокурор подчеркнул, что следствие интересуют три вопроса:
- Тендерная документация по обрезке деревьев.
- Соблюдение законодательства при проведении работ по обрезке деревьев (не была привлечена экологическая инспекция Донецкой области, которая обязана по законодательству давать выводы, подлежит ли определенное дерево обрезке или ликвидации).
- На каких основаниях проводились работы по опиловке деревьев на отдельных участках. В частности, сотрудников прокуратуры интересуют работы, проводимые на высоте выше, чем 5 метров. Это работы повышенной опасности. По информации Гоструда, физические лица-предприниматели, которые проводили опиловку деревьев, не имеют разрешения на проведение указанных работ.
Необходимо отметить, что в ноябре прокуратура по Постановлению Красноармейского горрайоного суда уже изымала документацию в Жилищно-коммунальном отделе Поровского горсовета по обрезке и ликвидации деревьев.
Ранее сообщалось, что 12 декабря прошли обыски в здании исполкома Покровского городского совета. На следующей день Руслан Требушкин выступил с заявлением по поводу этих событий.
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