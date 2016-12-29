В «ДНР» заявляют, что подали 840 жалоб в Европейский суд по правам человека. Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 840 заявлений от мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате военной агрессии со стороны ВСУ. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«На рассмотрение ЕСПЧ мы отправили 840 жалоб. Нам поступил ответ, что наши заявления и жалобы были приняты. Они пока не приняты к производству, но они зарегистрированы», – сказала член «общественной комиссии ДНР по фиксации военных преступлений украинских властей на Донбассе» Юлия Никитина.

Процесс сбора таких заявлений от мирных жителей в «ДНР» и «ЛНР» начался осенью 2014 года.

Также «ДНР» намерена в 2017 году передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 70 материалов по фактам гибели детей «в результате вооруженной агрессии ВСУ».

«Материалы находятся в обработке, описании, и я могу также анонсировать, что в январе 2017 года мы планируем их направить в МУС. На сегодня сформировано 70 дел по ситуациям, связанным с гибелью детей»,— сказала член «общественной комиссии ДНР» Елена Шишкина, добавив, что они занималась сборами этих данных на протяжении второй половины 2016 года.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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