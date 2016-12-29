На расстоянии клика. В Украине запустили интерактивную карту приемных местных и народных депутатов. Новости

В Украине начала работу интерактивная карта приемных местных и народных депутатов. Об этом пишет «Деловой Славянск».

Найти депутата по своему округу, увидеть график его работы и адрес приемной жителям того или иного города можно перемещаясь по детальной карте.

При этом, фиолетовыми отметками обозначены народные депутаты, а зелеными – депутаты городского совета.

Создателем интерактивной карты выступило общественное движение «Чесно». Разработчики отмечают, что в проекте размещены те сведения, которые согласились представить сами депутаты.

Фото: dnepr.info