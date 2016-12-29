В Луганской ОВГА предложили открыть новый пункт пропуска вместо КПВВ «Золотое». Новости

Власти Луганщины вместо КПВВ «Золотое» выступили с предложением открыть новый пропускной пункт на транспортном коридоре «Алчевск — Новотошковское — Лисичанск». Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампредседателя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Принимая во внимание, что на территории Первомайска сконцентрировано большое количество личного состава террористов, имеющих на вооружении танки и тяжелую артиллерию, решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов – Золотое становится крайне проблематичным. В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения Трехсторонней контактной группы в г. Минске по открытию КПВВ "Золотое"», — аргументировал Клименко предложение областной власти.

Поэтому, отметил Юрий Клименко, областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти поданы предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон на транспортном коридоре «Алчевск – Новотошковское – Лисичанск».

«Но окончательное решение за Минском», – резюмировал замгубернатора.

Напомним, в настоящее время на Луганщине открыт только один пропускной пункт — КППВ «Станица Луганская».

Фото: business.ua