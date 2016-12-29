На Луганщине восстановили районную больницу попавшую под обстрел в 2014 году (Фото). Главная

В Луганской области продолжается восстановление социальных объектов, которые пострадали в результате боевых действий в последние годы. Одним из них стала Попаснянская районная больница.

В 2014 году прямое попадание снаряда полностью разрушило крышу в здании районной больницы. Кровлю уже заменили, вставили пластиковые окна, установили новую систему отопления.

Этаж, где находится женская консультация, уже полностью отремонтирован. В отделении новая мебель и современное медицинской оборудование. Старый аппарат УЗИ теперь пылится на складе, а для прохождения бесплатной диагностики на новом аппарате выстраиваются очереди. Теперь здесь есть и новая комната планирования семьи.

В терапевтическом отделении Попаснянской больницы тоже новая мебель и оборудование. Работает дневной стационар. Также можно бесплатно обследоваться на новом аппарате ЭКГ.

Главный акушер Попаснянской районной больницы Людмила Осипенко отметила, что такого добротного ремонта в нынешних условиях не ожидали, но результатом остались очень довольны.

Пациенты также оценили на довольно высоком уровне реконструкцию больницы, отмечая, что в новых условиях в отремонтированном медучреждении лечение и выздоровление будет проходить эффективнее и быстрее.

Ремонтные работы в здании больницы все еще ведутся. В новом 2017 году на первом этаже откроется отделение профилактических осмотров.

По материалам ТК «ЛОТ»

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