В Северодонецке к 31 декабря появится новый мурал, символизирующий жизнь и развитие города (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганской обл.) в последний день уходящего года планируют завершить работу над новым муралом, который призван продемонстрировать жизнь и развитие города.

Новый мурал появится по шоссе Строителей. На стене дома 23а общественная организация «Дрим Таун» в рамках проекта «Комфортный город» по эскизу северодонецкого художника начала рисовать девушку с птицей в руках.

«Задумка заключается в том, чтобы люди, въезжающие со стороны Луганска, со стороны Станицы Луганской, со стороны Счастья, проблемных наших регионов видели, что Северодонецк живет, развивается и все тут хорошо. Чтобы люди понимали, что тут идет жизнь», – отметил председатель общественной организации «Дрим таун» Михаил Будник.

Ни морозы, ни сильный ветер не мешают уже в течение недели художнику с командой «Дрим Таун» работать над рисунком по 12 часов в день.

По словам художника Ильи Кудиненко, работающего в данный момент над завершением мурала, второй художник – непосредственный автор проекта, хоть и находится в данный момент в Испании, но постоянно на связи со своим северодонецким коллегой и контролирует процесс.

Воплотить в жизнь рисунок помогли международные организации USAID и UCBI.

На стену девятиэтажного дома уйдет более 300 банок нитрокраски. Художник говорит, что такая краска может прослужить больше 15 лет.

Рисунок планируют закончить 31 декабря.

По материалам ТК «ЛОТ»

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