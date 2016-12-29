Гранты до 15-20 тыс. грн для жителей Мариуполя, Мангуша и Никольское возрастом до 23 лет. Главная

Общественная организация «Мариупольский Союз Молодежи» при финансовой и технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках проекта «Создание безопасной и защищенной среды для молодежи» проводит конкурс социально значимых мини-проектов среди молодежи Мариуполя, Никольского (до переименовании Володарского) и Мангушский районов Донецкой области.

Цель конкурса: поддержка общественной активности молодежи, развитие у молодых людей новых жизненных навыков, умений, связанных с написанием и реализацией мини-проектов.

Период: конкурс проходит с 1 декабря 2016 по 15 мая 2017 года.

О программе малых грантов

Успешные предложения должны содержать четкие ожидаемые результаты для выполнения одной или нескольких задач, а именно:

налаживание диалога по вопросам социальной сплоченности и путей примирения (создание безопасных пространств в учебных заведениях Мариуполя, Никольского и Мангушский районов Донецкой области);

активизация образования по принципу «равный – равному» с социально значимых тем (тренинги, семинары, встречи, акции, мастер-классы для личностного роста молодежи)

продвижение инновационных путей самовыражения молодежи (флеш-мобы, квесты, муралы, творческие фестивали, тренинги);

содействие мирному сосуществованию и методам ненасильственного разрешения конфликтов (тренинги, семинары, встречи, форумы, конференции, культурно-массовые мероприятия);

поддержка инновационных подходов для охвата малообеспеченной молодежи (ярмарки вакансий, мастер-классы по написанию резюме, уверенного поведения на собеседовании);

поддержка социальной сплоченности и интеграции вынужденно перемещенных лиц (квесты, викторины, спортивные фестивали, пешие экскурсии по городу, проведения совместного содержательного досуга);

углубление знаний о рисках для подростков (ВИЧ / СПИД, наркотики, взрывоопасные вещества и т.п.) – проведение тренингов, форумов, семинаров, встреч, социальная реклама;

обеспечение полезного и длительного выгоды для всего общества (энергосберегающие мероприятия и проекты, эко-квесты, мини-проекты, направленные на развитие Мариуполя, Никольского и Мангушский районов Донецкой области);

поддержка гендерного равенства и социального включения (социальная реклама, тренинги, семинары).

Условия проведения конкурса и подача заявок

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет индивидуально или в составе инициативной группы до 30 участников, проживающих в Мариуполе, Никольском или Мангушском районах Донецкой области.

Мини-проекты, победившие в конкурсе, должны быть реализованы до 30 мая 2017 года.

Заявки на участие принимаются в электронной форме на странице Мариупольского Союза Молодежи (http://146.185.177.130/application/) в несколько туров:

I тур – с 1 декабря 2016 года по 24:00 10 января 2017 года,

II тур – с 11 января по 24:00 10 февраля 2017 года,

III тур – с 11 февраля по 24:00 1 марта 2017 года,

IV тур – со 2 марта по 24:00 15 мая 2017 года (по Киевскому времени).

Заявки также принимаются в бумажном виде (для случаев, если у заявителей нет возможности подать заявку онлайн) в Молодежных центрах (см. контактную информацию).

По результатам каждого из четырех туров приема заявок будет проведено заседание Комитета малых грантов, на котором будут рассмотрены все заявки, поданные до конца тура, и определены победители. Туры Конкурса являются равноценными и проводятся по одинаковым правилам.

Все заявители будут персонально извещены о результатах Конкурса по указанному в заявке по электронной почте или по контактному телефону.

Заявки, отправленные в электронной форме после 24:00 15 мая 2017 года и представлены в бумажном виде после 20:00 15 мая 2017 года, рассматриваться не будут.

Финансирование мини-проектов победителей будет осуществляться Мариупольской Союзом Молодежи путем оплаты счетов (на инвентарь, материалы, услуги и т.п., необходимые для реализации проекта) в рамках подписанного с победителем договора.

Конкурс не предусматривает оплату расходов на сопровождение проекта (заработная плата участников проекта), аренду помещений, на развитие организаций.

Условия финансирования

Условиями конкурса предусмотрено финансирование проектов по заявленной на реализацию суммой до 15 000 грн. (Проекты, в которых задействовано не менее 30 участников).

При наличии особых обстоятельств, например, если обоснована необходимость более длительного времени реализации проекта, к участию в Конкурсе могут допускаться проекты на сумму до 25 000 грн.

Контактная информация

По вопросам Конкурса обращайтесь к координатору грантовых программ Мариупольского Союза Молодежи Дмитрию Олейнику по тел. (097) 253-36-58 или по электронной почте minigrant.myu@gmail.com

Консультации по правильному оформлению заявок, составление сметы и по любым другим вопросам, касающихся конкурса, можно получить на мастер-классах по мини-проектов, которые еженедельно проводятся в Молодежных центрах в Мариуполе, Мангуше и Никольском по адресам: