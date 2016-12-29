Минсоцполитики: все должны с 1 января получать не менее 3200 грн и никаких сокращений . Главная

Соблюдению законодательства об оплате труда в связи с установлением с нового года размера минимальной заработной платы до 3200 гривен, а также полномочиям объединенных территориальных громадах и громад областных центров по контролю за соблюдением законодательства о труде сегодня, 29 декабря, Министерство социальной политики посвятило всеукраинское селекторное совещание. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

«Речь идет о том, чтобы не допустить сокращения персонала на предприятиях и в учреждениях, а также перевода людей на неполный рабочий день, на полставки», – отметил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Если кто-то будет такое делать, будет нести ответственность. Мы акцентируем внимание на бюджетной сфере, ведь на бюджетников смотрит бизнес. И в противном случае, какое моральное право мы будем иметь, требуя соблюдения законодательства от частного сектора экономики?» – подчеркнул министр.

В ходе совещания разъяснялось, что в объединенных территориальных громадах и громадах областных центров появились полномочия, согласно которым они имеют право контроля за соблюдением законодательства о труде.

Кроме того, у громад есть право осуществлять проверки как юридических, так и физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд. В случае выявления нарушений законодательства, они имеют право налагать на нарушителей существенные штрафы. Кстати, допуск работника к работе без оформления грозит работодателю штрафом в размере 17 тыс. грн.

Контролировать соблюдение законодательства, по словам Ревы, органам местного самоуправления должно быть еще и выгодно — ведь в местный бюджет будет зачисляться 60% налога (НДФЛ).

В целом же для государства выгода в увеличении минимальной заработной платы и соблюдении законодательства в сфере занятости, в расширении количества плательщиков ЕСВ и увеличении поступлений в Пенсионный фонд. А для гражданина, который нелегально работает, выгода в том, что его труд легализуется и благодаря этому пойдет страховой стаж.

В совещании приняли участие руководители министерств, главы областных государственных администраций, представители центральных органов исполнительной власти и профсоюзных организаций.

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