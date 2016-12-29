Штаб Ахметова доставил 44 тысячи продуктовых наборов на дом одиноким старикам и инвалидам. Главная

Штаб Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь на дом одиноким старикам и инвалидам. По состоянию на 29 декабря, волонтеры доставили адресно 44 тысячи продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

«Адресная доставка – это поддержка самых нуждающихся людей. Она позволяет обеспечивать продуктами тех стариков и инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут прийти на пункт выдачи и получить набор самостоятельно. В большинстве своем это одинокие люди, поэтому каждый приезд наших волонтеров – это важное и долгожданное событие, возможность пообщаться и почувствовать себя незабытым», – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Адресная доставка гуманитарной помощи осуществляется в 8 населенных пунктах на неподконтрольной территории: Донецке, Макеевке, Ханженково, Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Торезе. Продукты доставляются раз в 5-6 недель.

«Я инвалид по зрению. С трудом передвигаюсь по квартире. От всей души благодарю волонтеров за каждое посещение, за сказанное ласковое слово. Благодаря им хочется жить дальше. И даже на время забываешь о своих болячках», – говорит Екатерина Ивановна, жительница Тореза.

Чтобы подать заявку на адресную доставку гуманитарной помощи, необходимо позвонить на горячую линию Штаба 0800 509 001.

Фото: пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем»