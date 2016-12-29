Экс-министр иностранных дел Украины считает, что с неподконтрольным Донбассом следует прекратить любые экономические контакты. Главная

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что решение конфликта на Донбассе может приблизить полная изоляция неподконтрольных украинским властям территорий. Такое мнение он высказал сайту «Главред».
«Я принадлежу к той группе экспертов, которые считают, что "гибридность" войны только вредит Украине. Как был признан Крым временно оккупированной территорией, так же надо сделать относительно Донбасса. Следует прекратить любые экономические, в том числе гуманитарные контакты. Тогда очень быстро население Донбасса, брошенное на произвол судьбы боевиками и российскими кураторами, попросит их уйти прочь. Мне это кажется единственно возможным вариантом решения проблемы. Иначе мы будем продолжать читать сообщения о контрабанде, коррупции, инфильтрации в Украину враждебных элементов и тому подобное. В конце концов, мы должны называть вещи своими именами», – сказал Огрызко.
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