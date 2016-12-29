Жебривский показал, какой будет опорная школа в Светлодарске (Фото). Главная

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Facebook опубликовал фотографии проекта опорной школы Светлодарска.

«Такой хотят видеть опорную школу в городе жители Светлодарска. Сейчас в школе заменяют систему отопления. В 2017 планируем сделать полную модернизацию школы и детского сада ... Учебно-воспитательный комплекс в Светлодарске станет в Донецкой области еще одной территорией реальной Европы. И таких территорий будем делать здесь все больше», – подписал фото Жебривский.

Фото: Facebook Павла Жебривского