В Мариуполе заболевших ОРВИ стало меньше. Взрослых больше, чем детей. Новости

В Мариуполе существенное снижение заболеваемости ОРВИ среди школьников стало результатом правильной тактики в проведении ограничительных мероприятий – приостановлении учебного процесса в школах с 19 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на Мариупольский городской филиал Главного управления «Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины».

Состояние эпидемической ситуации по заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Мариуполе на 52 неделе 2016 года свидетельствует о положительной динамике: число заболевших ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей сократилось на 617 человек (с 3952 до 3335 случаев) или на 15,6%.

В возрастной структуре заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями на текущей неделе преобладают взрослые – 52,3%.

Отмечается существенное снижение заболеваемости среди школьников на 56,1% или на 712 случаев, что подтверждает правильную тактику в проведении ограничительных мероприятий (приостановление учебного процесса в школах с 19 декабря 2016 года).

Удельный вес госпитализированных больных – 3,4% (102 человека) из общего числа заболевших, в основном – дети.

Показатель заболеваемости ОРВИ на 24,5% ниже эпидемического порога – на 100 тыс. человек составил 696,6 случаев.

Первичный диагноз «грипп» установлен у 21 заболевшего.

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