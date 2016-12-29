Более 200 детей с инвалидностью получили новогодние подарки от «Шахтера». Главная

Накануне нового года 235 детей с инвалидностью в Бердянске, Приморске (Запорожская обл.), и Светлодарске (Донецкая обл.) получили подарки от ФК «Шахтер». Об этом пишет «Террикон».

Как сообщает издание, в клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска с просьбой помочь с новогодними подарками для особенных детей. «Горняки» не могли отказать и отправили детям атрибутику, канцелярию и сладкие подарки в новогодних наборах.

В Бердянске и Приморске подарки были вручены 28 декабря (во время новогоднего карнавала в центре социальной реабилитации детей-инвалидов), а в Светлодарске дети также получили подарки во время новогоднего утренника 27 декабря.

Напомним, ранее «горняки» в рамках проекта «Давай, играй!» подарили на новый год мячи сотням детей во Львове, Краматорске, Курахово и Киеве. Следующее вручение мячей ожидается в Донецке.

Фото: ФК «Шахтер»