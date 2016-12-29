Шахтеры Луганщины до Нового года получат более 100 млн грн. Главная

Более 100 млн грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам госпредприятий «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь» выделены сегодня, 29 декабря, распоряжением министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
15 ноября Игорь Насалик во время рабочей поездки в Луганскую область пообещал погасить задолженность по зарплате перед шахтерами Луганщины до наступления 2017 года.
По информации Департамента регионального развития и инфраструктуры Луганской облгосадминистрации, по состоянию на утро 29 декабря сумма задолженности шахтерам на госпредприятии «Лисичанскуголь» составляла 147 млн грн, «Первомайскуголь» – 57 млн грн.
Кроме того, губернатор Луганщины Юрий Гарбуз прокомментировал предстоящую с января 2017 года реформу угледобывающих предприятий страны.
С 1 января 2017 планируется реорганизация государственных угольных предприятий с целью их объединения в Национальную акционерную компанию «Уголь Украины». Это, по словам замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, позволит оптимизировать процесс производства угля, унифицировать все юридические, финансовые и материально-технические процедуры.
«Неоднократно проводились совещания правительства, где я выступал не в поддержку этой реформы... Здесь очень важна социальная составляющая – это зарплата и стабильность для людей, у которых и так опускаются руки из-за постоянных тревог. Не могу сказать, что меня услышали на все 100%, но в данном случае я продолжаю стоять на стороне шахтеров», – заявил Юрий Гарбуз.
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