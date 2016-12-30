В Мариуполе обсуждают присвоение звания «Почетный гражданин города» самому сильному человеку Украины. Новости

В Мариуполе городской совет проводит опрос в связи с поступившим предложением присвоить звание «Почетного гражданина города Мариуполя» Лашину Александру – заслуженному мастеру спорта Украины по стронгмену, мастеру спорта по тяжелой атлетике, вице-президенту Федерации стронгменов Украины в Восточном регионе, шестикратному обладателю титула «Самый сильный человек Украины». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Соответствующие ходатайства поступили от представителей спортивной общественности, общественных организаций города Мариуполя.

Сообщается, что Лашин родился 2 марта 1982 года в городе Мариуполь. В 2005 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Известный украинский стронгмен. Шестикратный победитель соревнования самого сильного человека Украины, а также участник соревнования «Арнольд Стронгмен Классик» среди любителей. Двукратный чемпион мира в команде 2014, 2016 годах.

Среди заслуг перед городом, отмечается, что спортсмен на протяжении многих лет ведет активную общественную и благотворительную деятельность в городе Мариуполе, пропагандируя здоровый образ жизни и развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья нации.

Совместно с управлением по физической культуре и спорту постоянно организует и проводит спортивно-развлекательные мероприятия для жителей города, в том числе для льготных категорий, а также спортивные мероприятия среди силовых структур – «Силовое многоборье», таким образом поддерживая патриотический дух военнослужащих.

Традиционно, во Всемирный день доброты, организует благотворительные акции различного характера для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, людей с ограниченными физическими возможностями с вручением ценных подарков, спортивного инвентаря.

В центре внимания Лашина – воспитанники Городского центра опеки, которым ко дню Святого Николая ежегодно дарит праздник с вручением подарков.

В 2016 году Александр организовал и провел в городе Чемпионата Украины на звание «Самый сильный человек страны», аналогов которого в Украине нет.

В сообщении указывается, что Александр Лашин своим примером и активной гражданской позицией вносит личный вклад в формирование и воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения, а профессиональными достижениями – способствует развитию города Мариуполя, продвижению его положительного имиджа в Украине и за ее пределами.

В соответствии с Положением и процедурой присвоения звания «Почетный гражданин города Мариуполя» проголосовать за кандидатуру Лашина Александра можно на сайте городского совета в разделе «Опрос жителей Мариуполя».

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета